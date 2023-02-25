Galatasaray'da yeni moda İtalya! Dikkat çeken gelişme...

Ara transfer döneminde sükseli transferleri ile adından sıkça söz ettiren Galatasaray, bir transfer bombası daha patlatmanın peşinde. İtalya kaynaklarında çıkan haberlere göre bir Inter'li daha Galatasaray yolunda. Fotomaç'a göre; Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Adekugbe ve Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Serie A'dan aldığı önemli isimlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'a İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Sarı kırmızılılar, Inter forması giyen Roberto Gagliardini'ni gündemine aldı.

Interlive'de yer alan habere göre, "Inter'den bir oyuncu daha Icardi'nin takımına katılıyor." ifadeleri yer aldı.

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7 sezondur Inter'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu istikrarıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 17 maça çıkan orta saha oyuncusu gol veya asist katkısı sağlayamadı.

28 yaşındaki İtalyan orta saha kariyerinde Atalanta, Spezia, Cesena, Vicenza ve Inter formalarını giydi.

İtalya'dan başka bir ligde forma giymeyen oyuncu son dönemlerde teknik direktör Simone Inzaghi'nin gözünden düştü.

Mart 2017'de İtalya Milli Takım forması giyen oyuncu 8 kez gök mavili formayı giydi.

Roberto Gagliardini'nin Inter ile Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

28 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6.5 milyon euro...