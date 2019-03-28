Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2 Nisan Salı günü Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan da yer aldı. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan takımla idman yaparken, Yunan golcü Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Salonda açma-germe ve core hareketleriyle başlayan idman, yenilenme koşusu ile tamamlandı.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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