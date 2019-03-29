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Galatasaray'da Türk oyuncular fedakarlık yaptı! Kriz aşıldı

UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Galatasaray'da yabancı oyunculara ödemeleri yapılırken Türk isimler ise bütün paralarını almamalarına rağmen "Alacağımız yoktur" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 10:44
Galatasaray'da Türk oyuncular fedakarlık yaptı! Kriz aşıldı

Bu ay içinde 71 milyon lira ödeme yapması ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Cim-Bom'da yabancıların hak edişlerini ödendi. Türkler de parasının tamamını almasa da "Alacağımızyoktur" imzası verdi.

Galatasaray'da yönetim yaşadığı ibra krizine rağmen, çok önemli bir adım atarak, kulübü büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Ay sonuna kadar 71 milyon lira ödeme yapması gereken Sarı-Kırmızılı kulüpte özellikle futbolculara olan ödemeler büyük önem taşıyordu. Cim-Bom, 31 Mart'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorundaydı.

Türkler'den fedakarlık

Sarı-Kırmızılılar'da, yabancı oyuncuların Mart ayına ait hak edişlerinin tamamını bu ay içinde futbolcuların hesaplarına yatırdığı ve takımdaki diğer Türk oyunculara da önemli derecede ödeme yapıldığı öğrenildi. Yabancıların yanı sıra Türk oyuncular da UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzalarken, Galatasaray'ın bu noktada şimdilik büyük bir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

100 milyon lira daha lazım

Bu tablonun oluşması ve Türk oyuncuların hiç sorun çıkarmadan kağıtları imzalamasında ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a duydukları güvenin de etkili olduğu ifade edildi. Bu arada mart ayı için maddi sorunların çözüldüğü Cim-Bom'da önümüzdeki dönemde yönetim kurulunun nisan ayı için 40 milyon lira, mayıs ayı için de 60 milyon lira daha ödeme yapması gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:44
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Galata
  4. Abdurrahim Albayrak
  5. Ali Koç

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