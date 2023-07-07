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Spor Galatasaray'da Torreira şoku!
Spor

Galatasaray'da Torreira şoku!

Yeniakit Publisher
2023-07-07 13:00:00 -
Galatasaray'da Torreira şoku!

27 Haziran Salı günü topbaşı yaptıktan sadece bir hafta sonra hazırlık maçına çıkan Galatasaray, şok bir haberle sarsıldı.

Önceki gün oynanan Hull City karşılaşmasında sakatlanan Torreira'nın, çekilen MR'ında sol diz iç yan bağlarında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi. Uruguaylı orta sahanın en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ve Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Aslan, ilk karşılaşmasını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

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