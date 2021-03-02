Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.

Sürekli kontrol altında tutulan Taylan'ın sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi durumunda yeniden 11'e döneceği ifade ediliyor.

Pubis futbolcular için en tehlikeli ve en sinsi sakatlıklardan birisi olarak kabul ediliyor. Kasık bölgesinde görülen aşırı zorlamaya dayalı sakatlıklarından biri olan pubiste uyluk iç yan kaslarının kasığa yapıştığı bölgede ağrı ile sakatlık hissedilir.

Bu bölgede hem karın kasları hem de uyluk iç yan kasları kasıkta pubis adı verilen kemiğe yapışırlar. Futbolcunun bu durumda oynaması durumunda sakatlığın boyutu artar ve çok daha tehlikeli bir durum alabilir.Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı.