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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılması an meselesi

Daha önceden Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ahli, fiyatı yükselterek yeni bir teklif yapacak.

18 Eylül 2018 Salı 11:54
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılması an meselesi

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli, geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Faslı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Ahli'nin teklifi artıracağı öğrenildi.

TERİM SICAK BAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve transfere onay verdiği öğrenildi. Bu hafta iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro istiyor. Arap basınında da Younes Belhanda'nın Al Ahli ile görüştüğünü ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. BAE'de transfer 2 Ekim'de sona eriyor. (FOTOMAÇ)

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:54
  1. Al Ahli
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Younes Belhanda
  4. Galatasaray
  5. Trabzonspor
  6. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

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