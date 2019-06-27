0553 313 94 23

Galatasaray'da Stefano Okaka hamlesi!

Forvet çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Ligi ekibi Watford'da top koşturan 29 yaşındaki Stefano Okaka'ya kanca attı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:48
Galatasaray'da Stefano Okaka hamlesi!

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve rakiplerine göre ekonomik anlamda en rahat kulüp konumunda bulunan Galatasaray temkinli!

Bir tarafta UEFA yaptırımları diğer yanda geçmişten alınan dersler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Har vurup harman savurma dönemini sona erdiren yönetim, teknik ekiple beraber yeni alınacak isimlerde kriterleri belirledi.

Makul ücret, takıma uyum ve yaş durumu önemli faktörler olarak sıralandı. Bu bağlamda forvet konusunda en uygun oyuncu netleşti: Stefano Okaka.

Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen yönetim, geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki golcüye odaklandı.

3 milyon avro

Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun, Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübüyle masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın kafasında belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon avro. Peki Stefano Okaka ile birlikte ikinci forvet adayı kim? Hiç tartışmasız Vedat Muriç. Süper Lig'i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıması, uyum problemi çekmeyecek olması artıları.

Transferde acele etmeyen ancak forvet konusunda kararlı ve titiz bir çalışma içerisinde olan Mustafa Cengiz yönetiminin bir hafta 10 güne kadar netice alması bekleniyor. Yurt dışındaki görüşmeleri ise Şükrü Hanedar yapıyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:48
  1. Galatasaray
  2. Stefano Okaka
  3. Watford
  4. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATB,’Aydın Zeytinyağını’ Kahramanmaraş’ta tanıtacak
    1. ATB,’Aydın Zeytinyağını’..
    2. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    3. Gökhan Yazgı kimdir? Kültür Varlıkları..
    4. Rusya’da pistten çıkan uçak binaya..
    5. Yorgun yüz görüntüsüne dikkat
    6. 130 bin asker zafiyet oluşturmaz
    7. Sosyal medyayı salladı! Türk pilottan..
    8. KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için..
    9. Borsa, güne yükselişle başladı
    10. Aras Kargo'dan sokak hayvanları için..
    11. Atatürk Üniversitesi heyeti Ankara’ya..
    12. Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi..
    13. GRAFİKLİ - Kupa Amerika'da çeyrek..
    14. Atatürk Üniversitesi Meteoroloji Genel..
    15. Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele
    16. “ETÜ-Atatürk Üniversitesi Ar-Ge..
    17. (Özel) Sultanbeyli’de gençlerin..
    18. Kerim Yılmaz kimdir? Kerim Yılmaz..
    19. Kadıköylüler anlatacak belediye..
    20. Gül veya Davutoğlu değil... İşte..
    21. Coca-Cola, onlarca projeyle..
    22. İzmir’de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı
    23. Dolar/TL 5,78 seviyelerinden işlem..
    24. KDK tavsiye verdi, müfettişin..
    25. Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı
    26. Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti sergisi..
    27. Adana “gastronomi kenti” olma yolunda
    28. Galatasaray'da Stefano Okaka hamlesi!
    29. Uzakdoğu seferi başladı
    30. İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!