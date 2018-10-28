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Galatasaray'da şok sakatlık! Maça devam edemedi

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Mücadelenin 28. dakikasında baş dönmesi yaşayan Belhanda, maça devam edemedi.

28 Ekim 2018 Pazar 18:51
Galatasaray'da şok sakatlık! Maça devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Birçok önemli oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da son olarak Younes Belhanda sakatlandı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Belhanda, oyuna devam edemedi.

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Malatya'da geldi. Sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Belhanda sakatlandı.

Daha önce de kısa bir baş dönmesi geçiren Belhanda mücadelenin 28. dakikasında daha fazla oyuna devam edemedi. Sağlık görevlileriyle birlikte Belhanda kenara geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında da oyuncu değişikliği geldi. Fatih Terim, Belhanda yerine Ahmet Çalık'ı oyuna aldı.

Karşılaşma öncesi Nagatomo, Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar, Eren Derdiyok Galatasaray'daki sakat isimlerdi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:51
  1. Galatasaray
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Belhanda

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