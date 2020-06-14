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Spor

Galatasaray’da şok! Muslera hastaneye kaldırıldı

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:43:01 -
Galatasaray’da şok! Muslera hastaneye kaldırıldı

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray’da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Mücadelenin 14. dakikasında Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edemedi. Kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muslera’nın yerine oyuna 24. dakikada Okan Kocuk dahil oldu. Uruguaylı kaleci gözyaşları ile ambulansa binerken, sahadaki oyuncuların ve Fatih Terim’in üzgün halleri dikkat çekti. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan Selçuk İnan, hakemden izin alarak Muslera’nın yanına giderek moral vermeye çalıştı.


Bu arada geçtiğimiz sezon Galatasaraylı oyuncu Emre Akbaba’nın da 32. haftada deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağında 3 kırık meydana gelmişti.

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