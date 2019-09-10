Galatasaray'da şok gelişme! Golcü oyuncu Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray'ın ara transferin son günü Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Premier Lig'de Southampton ile çıktığı son maçta gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig'de çekecek.

Kırmızı kart cezası devam ediyor!

İngiltere ile Türkiye federasyonları arasındaki görüşmeler sonucunda Rumen forvetin 1 maçla cezalandırıldığı ve Kasımpaşa'ya karşı oynamayacağı ortaya çıktı.

Çift forvet planı suya düşen Terim, Kasımpaşa maçına ileri uçta Falcao ile başlayacak.

Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Romanya tarihine geçti. Sarı kırmızılı takımda yıllık 2.5 milyon euro net maaş alacak olan Andone, Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Deportive ve Brighton formaları giydikten sonra Galatasaray'a gelen Andone, kariyerinin en yüksek maaşını da Türkiye'den almış olacak.

Romanya basını, 26 yaşındaki forvetin ayda 200 bin euro maaş alacak olmasına da dikkat çekerek transfere geniş yer ayırdı. Galatasaray, Andone'yi Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralamıştı.