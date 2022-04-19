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Spor Galatasaray'da seçime mahkeme engeli
Spor

Galatasaray'da seçime mahkeme engeli

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması beklenen seçim için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verildi. Buna göre seçimli genel kurul Burak Elmas'ın istifa etmesi halinde yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:26:00 - 2022-04-19 13:37:26
Galatasaray'da seçime mahkeme engeli

Galatasaray'da başkanlık seçimi 30 Nisan'da gerçekleşmeyecek. Mahkeme, genel kurul toplantısı için ihtiyati tedbir kararı aldı.

Valilik olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. 10. Asliye Mahkemesi, seçim için ihtiyacı tedbir kararı aldı.

Buna göre 30 Nisan tarihindeki başkanlık seçimi gerçekleşemeyecek. Seçimin olması için mevcut başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Tüzüğe göre istifanın ardından genel kurul 1 ay içinde toplanarak seçime gidebiliyor. Bu durumda seçim en erken mayıs ayında yapılabilecek.

Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmediği genel kurul toplantısının ardından seçim kararı alınmış, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.

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