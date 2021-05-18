  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pakistan'da kum fırtınası can aldı: 5 ölü
Terör devleti İsrail, sınırda protesto yapan Lübnanlıları hedef aldı!
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
Spor Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Spor

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray, Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:04:00 -
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunun ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzon Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Trabzon Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve konte..
Koronavirüse göre 3-4 kat daha öldürücü! Türkiye'de kabus geri döndü
Gündem

Koronavirüse göre 3-4 kat daha öldürücü! Türkiye'de kabus geri döndü

Sivas'ta geçen ay keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmeye başlanmıştı. O günden bu yana 50 kişi hastalığa yakalanır..
Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!
Korona Virüs

Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı!

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, koronavirüste yeni semptomu keşfetti. Uzmanlar, ağızdaki aşırı kuruluğunda virüsün ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay