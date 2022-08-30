Galatasaray'da rota Premier Lig!
Galatasaray'ın, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği ve bu hafta temas kuracağı iddia edildi.
Galatasaray'ın, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği ve bu hafta temas kuracağı iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün oynanan Trabzonspor mücadelesinde en az 3 bölgeye daha transfer yapacaklarını açıklamıştı. Bu bölgelerden bir tanesinin de kanat transferi olduğu öğrenildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre de Aslan, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği öğrenildi. Fakat Kırmızı-Beyazlı kulübün, ilk etapta kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Yapılan pazarlıklarda ise bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.
Haber7.com'a göre; İki taraf arasında bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Oyuncunun yıllık maliyetinin de 2 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi. Özellikle Okan Buruk'un, İngiliz oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği bilgisine ulaşıldı. Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.
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