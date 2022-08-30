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Spor Galatasaray'da rota Premier Lig!
Spor

Galatasaray'da rota Premier Lig!

Galatasaray'ın, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği ve bu hafta temas kuracağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 13:32:00 -
Galatasaray'da rota Premier Lig!

Galatasaray'ın, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği ve bu hafta temas kuracağı iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün oynanan Trabzonspor mücadelesinde en az 3 bölgeye daha transfer yapacaklarını açıklamıştı. Bu bölgelerden bir tanesinin de kanat transferi olduğu öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre de Aslan, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Southampton forması giyen Nathan Redmond ile ilgilendiği öğrenildi. Fakat Kırmızı-Beyazlı kulübün, ilk etapta kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Yapılan pazarlıklarda ise bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.

Haber7.com'a göre; İki taraf arasında bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Oyuncunun yıllık maliyetinin de 2 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi. Özellikle Okan Buruk'un, İngiliz oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği bilgisine ulaşıldı. Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.


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