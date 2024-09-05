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Spor Galatasaray'da rota Juventus! 2 yıldız isimle görüşmeler sürüyor
Spor

Galatasaray'da rota Juventus! 2 yıldız isimle görüşmeler sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:26:00 -
Galatasaray'da rota Juventus! 2 yıldız isimle görüşmeler sürüyor

Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen’in ardından tüm dünyada ses getirecek bir bomba daha patlatmak için tüm gücüyle çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 2 yıldızı transfer listesine ekledi.

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Cim Bom, Adrien Rabiot’nun peşini bırakmıyor. Fransız yıldız son olarak Milan’ın teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, dünyaca ünlü oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan annesi Veronique Rabiot ile görüşmeleri sıklaştırdı. Yönetimin 8 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası taleplerine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Ancak Veronique Rabiot, sözleşmenin 1 yıllık olması konusunda ısrarcı. SarıKırmızılılar ise 3 senelik anlaşma için bastırıyor. Öte yandan dün İtalya’dan İstanbul’a dönmesi beklenen Okan Buruk, yolculuğunu bugüne erteledi. Bunun nedeninin, başarılı teknik adamın Rabiot ile özel bir görüşme yapması olduğu iddia edildi.

AL-NASSR'DAN 20 MİLYON EURO

Adrien Rabiot konusunda Suudi ekibi Al-Nassr da bastırıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, senelik 20 milyon Euro’luk astronomik bir teklif sundu. Yabancı kontenjanı dolu olan Al-Nassr’ın, Rabiot’nun teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na özel bir izin için başvuracağı kaydedildi.

FILIP KOSTIC ASLAN OLMAYA YAKIN

Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Victor Osimhen’i kadrosuna katarak tüm dünyayı şoka sokan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Filip Kostic’e çevirdi. Sırp oyuncu, Juventus’ta kalıp forma savaşı vermek istiyordu. Ancak bu planı suya düştü.

Arap yarımadasından gelen teklifleri geri çeviren 31 yaşındaki futbolcu, dün Juve’nin teknik patronu Thiago Motta ile görüştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Motta, öğrencisine açık bir şekilde kesinlikle planları arasında yer almadığı ve kalması halinde oynayamayacağını söyledi. Ayrıca Avrupa listesinin da dışında bıraktı.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın imza umutları arttı. Juventus ile her konuda anlaşan yönetim, Filip Kostic’i de ikna etmeye yakın. Özellikle Osimhen hamlesinin Sırp yıldızı etkilediği ve Aslan’a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Ayrıca Okan Buruk’un da tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşerek kendisine oyun sistemini neden kadroda görmek istediğini anlattığı öğrenildi. Transferin kısa sürede bitebileceği öne sürüldü.

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