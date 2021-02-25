Galatasaray'da Muslera depremi! Sözleşmeyi kabul etmedi

Ara transfer döneminde yaptığı nokta transferlerle Süper Lig'de liderliği yükselen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk için tam gaz çalışmalara devam ederken bir yandan da sezon sonu transfer çalışmalarına devam ediyor.

"Biz olmayabiliriz"

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek isimlerin en başında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim geliyor. Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz devam etmezsek Fatih hoca da devam etmeyebilir" diyen Mustafa Cengiz, "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakası yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağım. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir" şeklinde konuştu.

Görüşmeler başladı

İç transfer çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı kulüpte takımın artık simgesi haline gelen Muslera'nın da sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak 8 ay sahalardan uzak kalan Uruguaylı file bekçisi ile görüşmelere başladı.

Teklif kabul edilmedi

Döndüğünden beri çıktığı 7 maçın da kazanılması sonrasında vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıkan Uruguaylı kaleciye sakat olduğu dönemde yeni sözleşme önerildiği ancak menajerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında menajeri Daniel Fonseca ile iki kez görüşme yapıldığı, 2 milyon eurodan 2+1 yıllık teklif sunulduğu ve sözleşmesinde yer alan 5 bin euroluk puan priminin de devam etmesi önerildiği öğrenildi.

Menajeri son sözü söyledi

Menajer Fonseca, yönetim ile yaptığı görüşmede Muslera'nın pandemi döneminde 575 bin euroluk bir indirim yaptığını söyledi. Yeni sözleşmede yüzde 20'ye kadar indirim yapabileceğini ancak 2 milyon 865 bin eurodan daha fazlasını kabul edemeyeceği cevabını verdi. Yönetim, menajer Fonseca'ya bir kez daha çağrı yaptı ve görüşmek istediklerini iletti. Ünlü menajer ise son sözünü söylediğini, altında bir rakama görüşme yapmak istemediği iletti. Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera...Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçıyla birlikte Uruguaylı kaleci Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek. Geride kalan dönemde 299 lig maçına çıkan Muslera, 1 kez gol sevinci yaşarken 5 kez şampiyonluk gördü.

4. oyuncu olacak

Muslera böylece lig tarihinde 300 maç barajını aşan 4. yabancı oyuncu olacak. Uruguaylı gelecek sezon da aynı istikrar ile devam ederse lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da eline geçirmiş olacak.

Yüzde 90 kurtarışa ulaştı

Muslera uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptı. Bu sezon görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yaşayan ve Galatasaray'ın yeniden lider olmasında büyük pay sahibi olan Muslera, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera bu dönemde kalesine gelen 30 isabeti şutun 27 tanesini çıkarmayı başardı ve yüzde 90 kurtarış yüzdesine ulaştı.