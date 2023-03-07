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Spor Galatasaray’da Mertens hamlesi! Okan Buruk…
Spor

Galatasaray’da Mertens hamlesi! Okan Buruk…

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens performansıyla adete takımda yerini garantiledi. Okan Buruk, Belçikalı oyuncudan vazgeçemiyor. Sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo’yu sağda kullanıp Belçikalı hücumcuyu forvet arkasında bırakacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:09:00 -
Galatasaray’da Mertens hamlesi! Okan Buruk…

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 60 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 2 gol-1 asistlik performansıyla kalitesini gösterdi.

10 numara ve kanatlarda oynayabilen Zaniolo, hocası Okan Buruk'un jokeri olacak. Buruk, İtalyan yıldızı sağ açıkta kullanmanın planlarını yapıyor.

10 numara pozisyonunda ise Mertens'ten vazgeçilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem-Zaniolo-Mertens-İcardi şeklinde olacak.

Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve İcardi ileri uçta olacak.
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