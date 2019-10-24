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Galatasaray'da Küfür krizi!

Islıklar ve protesto ile Belhanda ailesi stadı ağlayarak terk etti, daha büyük bir krizi ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önledi!

24 Ekim 2019 Perşembe 08:29
Galatasaray'da Küfür krizi!

Galatasaray’ın önceki gece Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadı’nda Real Madrid’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya, Belhanda’ya sarı kırmızılı taraftarların gösterdiği tepki damga vurdu! 90 dakika bittiğinde de teknik direktör Fatih Terim’in üzerinde en çok durduğu konu, 67. dakikada kenara aldığı Belhanda’ya, Galatasaray taraftarının protestosu idi. Çünkü ıslıklanan Belhanda’nın ailesinin yaşadığı şok, herkesi olumsuz etkilemişti.

90 dakikayı hemen yedek kulübesinin arkasında izleyenler arasında Faslı oyuncunun eşi Amal Belhanda ve oğlu Muhammed Belhanda da vardı! Galatasaraylı yıldızın ıslıklarla protesto edilmesi üzerine büyük üzüntü yaşayan eşi Amal Belhanda, oğlunu da alıp, stadı ağlayarak terk etti. Yaşananları şok içinde takip eden Galatasaray  İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak önce Belhanda için harekete geçti. Koşarak soyunma odasına giden Albayrak, Belhanda’yı maç oynanırken sahaya geri getirdi. Daha sonra aile için seferber olan Albayrak, Amal Belhanda’yı da ikna etti ve minik Muhammed’i kucağına alarak annesiyle birlikte tribüne geri getirdi.

Ancak her şey bununla bitmedi. Maç sonu soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularda büyük bir hayret ve şok hakimdi. Belhanda ve Seri’ye gösterilen tepki Galatasaraylı diğer oyuncuları da olumsuz etkilemişti. Özellikle bu sezon transfer olan Seri,  Andone, Nzonzi gibi isimler daha önce alışık olmadıkları bu tablo sonrasında şoka girdi. Real Madrid gibi bir rakibe karşı oynanırken ve skor 1-0 iken gösterilen bu tepkiye anlam veremeyen futbolcular, Belhanda’yı teselli etmeye çalıştı.

Sarı kırmızılı oyuncular, “Biz geçen sene şampiyon olmadık mı? 3 kupa kazanmadık mı? Bu tepki ve protesto niye! Bu tahammülsüzlük niye! Ama gerçek taraftar seni ıslıklayan değil, 90 dakika sonunda tribünlere çağırıp  destek olanlardı” derken, Belhanda’nın da son derece üzgün ve kırgın olması dikkat çekti. Takımın tecrübeli futbolcularının yanı sıra teknik heyet de devreye girerek, Faslı oyuncuyu içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:29
  1. Galatasaray
  2. Belhanda
  3. Fatih Terim
  4. Şampiyonlar Ligi

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