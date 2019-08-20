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Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları tam gaz

Galatasaray, Süper Lig’in 2.

20 Ağustos 2019 Salı 13:30
Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları tam gaz

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada çabukluk, çeviklik, sürat ve yön değiştirmeli sprint çalışmaları yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda bire bir, ikiye iki ve üçe üç hedefli dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Ana bölümünde ise iki grup halinde altıya altı oyunsal formda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Emre Taşdemir, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.


Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:30
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