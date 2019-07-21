0553 313 94 23

Galatasaray'da kıran kırana idman

- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı idmanla devam etti- İdmanda çift kale maçta 1 gol atan Yunus Akgün, performansıyla ön plana çıktı- Çift kale maçta Donk'un yardımcı antrenör Hasan Şaş'a, Ozornwafor'un ise Atalay Babacan'a sert müdahaleleri dikkati çekti- Yeni transfer Babel, çift kale maçta penaltıyı gole çeviremedi

21 Temmuz 2019 Pazar 13:37
Galatasaray'da kıran kırana idman


SEEFELD (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmana özel durumu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak İstanbul'a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener Özbayraklı, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı.

- Çift kale maçı Hasan Şaş'ın takımı kazandı


Antrenmanda oynanan çift kale maçta yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da forma giyerken, Şaş'ın yer aldığı takım galip geldi.

Çift kale maçta yeşil takımda İsmail Çipe (Batuhan Şen), Mariano Filho, Gökay Güney, Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Ümit Davala, Jimmy Durmaz, Metehan Mertöz, Ryan Babel, Konstantinos Mitroglou forma giydi.

Beyaz takım ise Batuhan Şen (Berk Balaban), Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Hasan Şaş, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük'ten oluştu.

Müsabakayı beyaz takım Nagatomo ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı.


- Yunus Akgün yıldızlaştı


Çift kale maçta 1 gol atan genç oyuncu Yunus Akgün'ün performansı dikkati çekti.

Mücadelede beyaz takımda yer alan Yunus, sağ kanatta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Nagatomo'nun attığı golün pasını verirken, şık bir golle de durumu 2-0'a getiren isim oldu.

Beyaz takımda Atalay Babacan, yeşil takımda ise Jimmy Durmaz performanslarıyla ön plana çıktı.


- Babel penaltı kaçırdı


Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Ryan Babel penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaray'ın Leipzig ile oynadığı hazırlık müsabakasında 2 gol atan Babel, çift kale maçta kazanılan penaltıda topu üstten auta atarak golü bulamadı.


- Terim'den Nagatomo'ya, Nagatomo'dan Şaş'a övgü


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu övdü.

Çift kale maçta savunmada ve hücumda iyi bir performans gösteren Nagatomo, takımının ilk golüne imza attı.

Nagatomo'nun kaydettiği gol sonrası Fatih Terim, 32 yaşındaki futbolcu hakkında, "Müthiş bir adam." ifadesini kullandı.

Terim, geride kalan sezon Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Mariano'nun ortasında Nagatomo'nun attığı golü hatırlattı ve güzel bir gol olduğunu söyledi.

Ayrıca maç içinde Hasan Şaş'ın sarf ettiği mücadele ve gösterdiği performans sonrası Nagatomo, yardımcı antrenör hakkında Terim'e dönerek, "Çok iyi futbolcu." dedi.


- Çift kale maçta sert müdahaleler


Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanındaki maç, yüksek temposu ve sert müdahaleleriyle dikkati çekti.

Antrenman öncesinde ve sırasında yağan yağmur nedeniyle ağırlaşan sahada futbolcular büyük bir efor sarf etti. Karşılaşma sırasında yeşil takımdaki Ryan Donk, rakibi Hasan Şaş'a sert bir müdahalede bulundu. Yerde kalan Şaş, kalktıktan sonra bir süre sekerek maça devam etti.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise uygun durumda gole giden Atalay Babacan, yeni transfer Ozornwafor'un sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Ayrıca Emre Taşdemir, orta yapmak isterken kayarak saha kenarındaki direğe kalçasını çarptı.

Emre ve Atalay, tedavilerinin ardından maça dönerken, tedavi sırasında Fatih Terim, futbolcularını bir an önce oyuna dönmesi için ikaz etti.

- Terim'den Marcao'ya uyarı


Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya uyarıda bulundu.

Terim, Babel'in değerlendiremediği penaltıyı yaptıran 23 yaşında futbolcuyu maç içinde garanti oynaması konusunda uyardı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:37
  1. antrenman
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Hasan Şaş
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG
  8. Ümit Davala
  9. Yunus Akgün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversitelilerin ürettiği robot kolun ismi olay oldu
    1. Üniversitelilerin ürettiği robot kolun..
    2. Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını..
    3. Öykü Arin'in annesinden duygulandıran..
    4. Eljif Elmas’tan veda mesajı!
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Adıyaman’da bedelli erbaş ve erler..
    7. Şahin Şenoduncu İtalya’da Türkiye’nin..
    8. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    9. Burhaniye’de kitap fuarı açılıyor
    10. Keçiörengücü, Bolu kampının ilk..
    11. Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek..
    12. Eskişehirspor’un yıldızı için Beşiktaş..
    13. 2000 rakımlı yaylada festival
    14. Şırnak'ta ambulans yandı!
    15. Siirt’te huzur ve güven uygulaması
    16. Trabzonspor'un "keşan" motifli..
    17. Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi
    18. Otizmli çocuklar yaz boyu Kepez’de..
    19. Sakarya’da üniversite öğrencilerini..
    20. MÜSİAD Konya’dan Avrupa çıkarması
    21. Türkiye Rallisi hazırlıkları devam..
    22. Sinop’ta boğularak ölen Soner, Öner ve..
    23. Tekne krizi büyüyor! İngiltere'den..
    24. Oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
    25. Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya
    26. İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti
    27. İşte 2023 hedefi! Yerli üretim..
    28. Elazığ Belediyespor, dış transfere..
    29. Özel sporculardan TSYD Ankara..
    30. Galatasaray'da kıran kırana idman
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi