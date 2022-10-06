Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için karar çıktı!

Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen ancak bu sezon, geçen sezonu adeta mumla arayan Kerem Aktürkoğlu Adana Demirspor maçının ardından eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Okan Buruk'un sürekli olarak şans verdiği ancak bu fırsatları pek de iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncunun performansındaki bu düşüklük sonrası Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti.

Bu sezon Okan Buruk ile birlikte Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray son oynadığı Adana Demirspor mücadelesinden 0-0 eşitlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mücadelenin ardından Seferovic, Gomis ve Mertens gibi isimler yoğun eleştirilere maruz kalırken, eleştirilen isimlerden biri de son haftalardaki performansı tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

Geçtiğimiz sezonki grafiğini bu sezon bir türlü yakalayamayan Aktürkoğlu, Okan Buruk'un kendisine sürekli olarak forma şansı vermesine rağmen pek etkili bir performans gösteremiyordu. Tüm bunlar yaşanırken, son oynanan Adana Demirspor mücadelesinin ardından Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

YENİ SÖZLEŞME!

Adana Demirspor beraberliği sonrası Galatasaray cephesinde Kerem'e dair yeni kararlar alındı. İdareciler, Kerem'in sözleşmesinde yenilemeye gitme kararı alırken, Kerem'in ücretinde zam yapılacağı iddia edildi.