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"Galatasaray'da kariyerimin sonuna kadar kalmak hayalimdi"

- Eski Galatasaraylı futbolcu Misimovic:- "Visca, Türkiye'de çok güzel işler yapıyor. Geçen yıl çok güzel oynadı, got attı ve asistler verdi. Umarım gelecek yıl da aynısını yapar"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
"Galatasaray'da kariyerimin sonuna kadar kalmak hayalimdi"


SEEFELD (AA) - Bosna Hersekli eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da futbolu bırakmak istediğini ancak şartların farklı geliştiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasında yaptığı kampı ziyaret eden Misimovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın maçlarını takip ettiğini belirten Misimovic, "Son iki yıl harikaydı, şampiyon oldular. Zamanım olduğu zaman maçlarını takip ediyorum." diye konuştu.

Antrenmanda teknik direktör Fatih Terim ile görüştüğünü aktaran Misimovic, "Genel olarak futbol üzerine konuştuk. Politika, ekonomi, her şey üzerine sohbet ettik. Detaylarını size veremem." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli eski futbolcu, 2010-2011 sezonunda Galatasaray'da kısa bir süre forma giydiğini hatırlatarak, "Kariyemin sonuna kadar Galatasaray'da kalmak hayalimdi ancak futbolda şartlar çok çabuk değişebilir. Türk futbolu çok değişti, neredeyse tüm kulüplerin yeni statları var. Bu ülke futbolu için çok özel bir durum." şeklinde görüş belirtti.


- "Visca çok güzel işler yapıyor"


Misimovic, Medipol Başakşehir'de forma giyen vatandaşı Edin Visca'nın Türkiye'de düzel işler yaptığını söyledi.

Visca'nın Türkiye performansını değerlendiren Zvjezdan Misimovic, "Visca, Türkiye'de çok güzel işler yapıyor. Geçen yıl çok güzel oynadı, got attı ve asistler verdi. Umarım gelecek yıl da aynısını yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunda danışmanlık görevini yürüten Misimovic, "Bosna Hersek Futbol Federasyonunda mutluyum ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Bakacağız. Federasyondaki görevime odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  1. Bosna Hersek
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. Zvjezdan Misimovic

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