Galatasaray'da Icardi depremi! Sahayı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçında etkisiz bir performans ortaya koyan Mauro Icardi, gündemin zirvesine oturdu. 3 maçtır suskun olaran Arjantinli forvetin tavırları dikkat çekti.

Performansı düşüktü

84'te oyundan alınan Arjantinli forvet, yerini Gomis'e bıraktı. Icardi, o dakikaya kadar sahanın en az topla buluşan ismi oldu. Icardi maç sonu soluğu soyunma odasında aldı.

"Stattan ayrıldı"

Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, canlı yayında Mauro Icardi'nin maç bitmeden stattan ayrıldığını söyledi. Yorumcu Sinan Engin de "Maçta bu kadar hızlı gitmedi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Futbol hesabının paylaştığı Tweet:



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