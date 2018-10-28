Galatasaray'da gençlik devrimi! Terim onları hazırladı

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesinde 4 tane 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.

Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Recep Gül 2000 doğumlu üç oyuncu olurken, 1998 doğumlu Celil Yüksel de kadrodaki diğer genç isim olarak dikkat çekti.

İşte Galatasaray yedek kulübesinin en genç isimleri...

Ozan Kabak - 2000

Atalay Babacan - 2000

Yunus Akgün - 2000

Recep Gül - 2000

Celil Yüksel - 1998

Recep Gül: Çocukluk hayalim

2000 doğumlu Recep Gül en büyük hayaline yaklaştığını belirtirken, "Sakatlığı bulunan abilerimiz inşallah aramızda olurlar en yakın zamanda. Biz de yedek kulübesinde Fatih hocamızdan şans bekleyeceğiz. Bu ilk kez kadroya girişim, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum takım. En kısa sürede burada oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih terim: Sözün bittiği yerdeyiz

Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde beIN Sports'a yaptığı açıklamada sakatlardan dert yandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"Sakatlardan konuşmayalım, mümkünse sağlamlardan konuşalım çünkü daha az zamanımızı alır, yoksa maça yetişemeyebiliriz. Sakatlık konusunda artık sözün bittiği yerdeyiz. Japonya'dan samuray aldık geldik, o bile sakatlandı. 30'a yakın Mariano, Sevilla'da önde oynadı. Şartlar bazen bizi zorluyor, o yüzden oraya koydum. 2. bekimiz olan Martin zaten yerinde. Mariano hem hücuma katkısı olsun diye, hem de topla olan ilişkisi çok samimi diye orada değerlendirdik. Gerekli hamleleri yaparız"