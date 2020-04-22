Galatasaray'da flaş istifa! Açıklama geldi
Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın, görevinden istifa etiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"