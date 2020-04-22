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Spor

Galatasaray'da flaş istifa! Açıklama geldi

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın, görevinden istifa etiğini duyurdu.

2020-04-22 20:13:00 -
Galatasaray'da flaş istifa! Açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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