Galatasaray'da flaş gelişmeler!

Gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan ve operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncular için kararlar almaya başladı. Tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşayacak olan Galatasaray'da 7 oyuncuya veda edilecek.

Süper Lig'de üst üste iki haftada yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da operasyon başladı. Önümüzdeki sezonun planlarını yapan ve mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlayan sarı-kırmızılılar ilk flaş hamlesini Belhanda ile yaptı.

Galatasaray yönetimi, Faslı yıldızın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Belhanda'nın ardından üst üste ayrılıklar yaşayacak olan Galatasaray'da 7 oyuncuya daha veda edilecek.

Marcelo Saracchi

Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sık sık takımdan uzak kalan futbolcuyla devam etmeme kararı aldı.

Uruguaylı sol bekin sık sakatlanmasının yanında bonservis bedelinin de yüksek olması sarı-kırmızılı teknik heyeti bu kararı almaya itti.

Falcao

Radamel Falcao'nun sık sakatlanması ve yüksek maliyeti gözden çıkarılmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol birden atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

Babel

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ryan Babel de yüksek maliyeti ve performans yetersizliği nedeniyle kadroda düşünülmüyor.

Şener Özbayraklı

Performansıyla hayal kırıklığı oluşturan isimler arasında bulunan Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 31 yaşındaki sağ bek ile yeni kontrat yapılmayacak.

Martin Linnes

Şener Özbayraklı'nın ardından aynı bölgede forma giyen Martin Linnes ile de sezon sonu yollar ayrılacak. De Andre Yedlin'i sağ bekte oynatacak olan Terim, sözleşmesi bitecek Linnes ile yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.

Jimmy Durmaz

Sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanan ve sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz için yurt içi ve dışından gelecek olan teklifler dikkate alınacak.

Sekidika

Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Devre arasında Konyaspor'a kiralanan genç oyuncu, sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlarında yer almıyor ve Konyaspor'dan döndükten sonra yeniden kiralanması bekleniyor.