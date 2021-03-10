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Spor Galatasaray'da flaş gelişme! Sözleşmesi feshedildi
Spor

Galatasaray'da flaş gelişme! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:08:00 - 2021-03-10 14:01:08
Galatasaray'da flaş gelişme! Sözleşmesi feshedildi

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'da tartışılan isim olan ve her sene performansıyla gündem olan, son olarak da Sivasspor maçı sonrasında yönetimle ilgili söylediği sözler nedeniyle kulüp içerisinde tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle (Noter onaylı yeminli tercüme metni) ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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