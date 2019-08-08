Galatasaray'da flaş ayrılık! Akhisarspor'a gitti Galatasaray U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan, 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan Akhisarspor ile anlaştı. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti. Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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