Galatasaray'da flaş ayrılık! Akhisarspor'a gitti
Galatasaray U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan, 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anlaşmaya vardı.08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Galatasaray U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan Akhisarspor ile anlaştı.
Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.
21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.
Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
YORUM YAZ