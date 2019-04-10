Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dört ayrı takım halinde beşe beşe hedefli dar alan oyunları ile süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



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