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Galatasaray'da Eren Derdiyok şoku!

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Eren Derdiyok’un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 18:03
Galatasaray'da Eren Derdiyok şoku!

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Schalke’ye karşı tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Eren Derdiyok sakatlandı

Eren Derdiyok’un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi, Eren'nin tedavisine başlandı. Golcü futbolcunun Yeni Malatyaspor maçında oynaması zor görünüyor.

Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Henry Onyekuru, tedavisinin ardından düz koşulara başladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:03
  1. Malatya
  2. Galatasaray
  3. Eren Derdiyok
  4. Sakatlık

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