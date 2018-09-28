Galatasaray'da Emre şoku!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmanın 32. dakikasında Emre Akbaba sakatlık yaşadı.

Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Emre Akbaba, 32. dakikada orta sahada topa hareketlenmek isterken kendini yere bıraktı. Emre Akbaba, sağlık görevlileriyle birlikte saha kenarına geldi.

Emre, yaklaşık 3 dakika kenarda tedavisi olduktan sonra, oyuna devam etti. Ancak birkaç dakika kendini denedikten sonra oyuna devam edemedi. 38. dakikada Emre yerine Fernando oyuna girdi.