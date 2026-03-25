Galatasaray'da derbi öncesi Icardi krizi! Kibir abidesi yaptı yine yapacağını

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray'da derbi öncesi Icardi krizi! Kibir abidesi yaptı yine yapacağını

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi antrenmana katılmadı.

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, 5 günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

 

MAURO ICARDI İZİNDEN DÖNMEDİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Mauro Icardi yer almadı.

Arjantinli futbolcunun yokluğu merak konusu olurken gerçek ortaya çıktı.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre Mauro Icardi, 5 günlük izinde kızlarını görmek üzere Arjantin’e gitti.

İstanbul’a dönmeyen Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’tan ekstra süre istedi.

 

OSIMHEN’İN YOKLUĞUNDA GÖREV ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen operasyon geçirdi.

Osimhen’in yokluğunda Mauro Icardi’nin derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

 

BARIŞ ALPER YILMAZ B PLANI

Ancak Icardi’nin formsuz olması halinde Okan Buruk’un en önde Barış Alper Yılmaz’ı kullanabileceği kaydediliyor.

