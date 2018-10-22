Galatasaray'da deprem! Sayı 5'e yükseldi
Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta üç oyuncusunu kaybeden Galatasaray'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz'in Schalke maçında oynamasının zor olduğu açıklandı.22 Ekim 2018 Pazartesi 14:40
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.
Toplam 5 eksik!
Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Ayrıca sezonun ilk yarısında oynaması beklenmeyen Emre Akbaba ile birlikte Galatasaray'ın Schalke maçı öncesi eksik sayısı 5'e yükseldi.
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