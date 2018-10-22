Galatasaray'da deprem! Sayı 5'e yükseldi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.

Toplam 5 eksik!

Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Ayrıca sezonun ilk yarısında oynaması beklenmeyen Emre Akbaba ile birlikte Galatasaray'ın Schalke maçı öncesi eksik sayısı 5'e yükseldi.