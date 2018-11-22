Galatasaray'da deprem! Para alamadığı için istifa etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, istifa etti.

Sedat İncesu aldığı kararla ilgili şunları söyledi:

"Bu kadar dayanabildim. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan eve yürüyerek gidiyorum. Beni çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum."