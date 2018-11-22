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Galatasaray'da deprem! Para alamadığı için istifa etti

"Aylardır bir kuruş almadım. Beni çocuğuma rezil ettiler." açıklamasını yapan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, görevinden istifa etti.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
Galatasaray'da deprem! Para alamadığı için istifa etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, istifa etti.

Sedat İncesu aldığı kararla ilgili şunları söyledi:

"Bu kadar dayanabildim. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan eve yürüyerek gidiyorum. Beni çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
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