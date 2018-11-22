Galatasaray'da deprem! Para alamadığı için istifa etti
"Aylardır bir kuruş almadım. Beni çocuğuma rezil ettiler." açıklamasını yapan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, görevinden istifa etti.22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, istifa etti.
Sedat İncesu aldığı kararla ilgili şunları söyledi:
"Bu kadar dayanabildim. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan eve yürüyerek gidiyorum. Beni çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum."
YORUM YAZ