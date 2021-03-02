Galatasaray'da deprem! O futbolcu artık kadroya giremez

Galatasaray'da başta teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan Muslera, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram gibi isimlerin de sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Terim mesajı verdi

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in 3+2 yıllık opsiyonu bulunduğu ve Terim'in devam etmek istediği sürece takımda kalacağını Başkan Mustafa Cengiz açıklamıştı. Diğer bir önemli isim de Fernando Muslera. Terim, Erzurum maçı sonrası "Muslera en az 400 maç oynasın diye düşünüyorum. Bu da aşağı yukarı 2+1 yıla denk geliyor. Yönetimimiz kendisiyle görüşüyor. Onun da düşünceleri belli. Sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" sözleriyle mesajı vermişti.

Muslera'dan 3 yıllık imza

Yönetim önümüzdeki haftalarda müjdeli haberi açıklamaya hazırlanıyor. Sezon sonu kontratı bitecek olan Muslera ile toplamda 3 senelik yeni sözleşme imzalanacak. Yıllık 3 milyon 575 bin Euro ücret kazanan Uruguaylı eldivenin, yeni mukavelesindeki maaşının 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

Rest çekti

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız Younes Belhanda ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Geldiği günden bu yana performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarları ikiye bölen, bir bölümünü kendisine hayran bırakan, diğer kısmının ise bir türlü gözüne giremeyen Younes Belhanda 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.

Yarı yarıya düştü

Her fırsatta Cim Bom'da mutlu olduğunu dile getiren Faslı yıldız için yönetim bir süredir kontrat yenileme görüşmeleri yapıyordu. An itibarıyla tarafların ortak bir noktada buluşamadığı gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcuya pazarlıkların ardından maksimum 1.7 milyon Euro verebileceğini iletti.

Terim'den gözdağı

Teklifi sunan ve beklemeye geçen Mustafa Cengiz ve ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmayacak. Belhanda teklifi kabul ederse takımda kalacak, etmezse 4 yıllık birliktelik Haziran ayında sona erecek. Sözleşme görüşmeleri devam ederken Galatasaray'da Younes Belhanda'nın performansı yine tartışma yarattı. Fatih Terim'in, Erzurumspor maçındaki performansı nedeniyle Belhanda'yı sert bir şekilde uyardığı ve gözdağı verdiği ortaya çıktı.

Belhanda'nın performansı yetersiz mi?

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı futbolcunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor. Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.

'Ben buna ilk 11'de forma vermem'

BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi. Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep eden yıldız oyuncu, olumsuz yanıt aldı. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı verdi.

Ömer'in de sözleşmesi bitiyor

Galatasaray'ın 2018 yılında Akhisarspor'dan 400 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık imza attırdığı Ömer Bayram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Takımda kalıyor

Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Fatih Terim'in jokeri haline gelen 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemenin hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Fanatik'te yer alan habere göre; yönetimin takımda kalması yönünde karar verilen Ömer Bayram'a kısa bir süre içerisinde yeni bir kontrat önereceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.