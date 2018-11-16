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Galatasaray'da deprem! Fatih Terim ipini çekti

Maicon'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fatih Terim, Brezilyalı oyuncunun ipini çekti. Galatasaray bonservisiyle göndermek istediği futbolcuya kulüp bulunamazsa kiralık formülü devreye sokacak.

16 Kasım 2018 Cuma 18:23
Galatasaray'da deprem! Fatih Terim ipini çekti

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

2 birden stoper alınabilir!

Maicon'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fatih Terim 30 yaşındaki oyuncudan ümidini kesti. Ozan Kabak'ın yaptığı hatalar, Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması, Ahmet Çalık'ın ise beklentilerin altında kalması Terim'in sabrını taşırdı. Yönetime mutlaka bir stoper alınması için talimat veren Terim, şartlar uygun olursa bu bölgeye 2. bir transferin de yapılabileceğini iletti.

Sezon başında Al Hilal'e transferi evrakların yetişmemesi sebebiyle iptal olan Maicon için tekrardan Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturulacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Brezilyalı oyuncuyu kiralık göndererek maaşından kurtulmanın formülleri aranacak.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:23
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Maicon

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