Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz.

ASIL HEDEF ŞAMPİYONLUK

Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar.

TRANSFER YORUMU

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Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz.BEN DE KORKTUM

1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi.