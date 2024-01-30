  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik

Hamilelik ve doğum esnasına dikkat! Çocuğunuzu sigorta ettirirken iyi düşünün

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Milyonlarca müşterisi var! Çiçek Sepeti hakkında şok eden karar

Asgari ücretteki o küsurat ile dalga geçmişlerdi… 2 liranın sırrı ortaya çıktı! Bakan Işıkhan nedenini açıkladı

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye beklenmedik Bayraktar TB2 teklifi! Hakan Fidan'a sunacaklar

Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Spor Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!
Spor

Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 13:54:00 -
Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz.

ASIL HEDEF ŞAMPİYONLUK

Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar.
TRANSFER YORUMU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz.BEN DE KORKTUM

1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23