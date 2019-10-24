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Galatasaray'da Belhanda'ya yol göründü

Galatasaray yönetimi, Real Madrid mücadelesinde oyundan çıkarken yuhalanan ve ardından taraftara küfür eden Belhanda'yı ara transfer döneminde gönderme kararı aldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:58
Galatasaray'da Belhanda'ya yol göründü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktığı maça Younes Belhanda'nın tavrı damga vurmuştu. 

Oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfürle karşılık veren Faslı 10 numaraya, hocası Fatih Terim basın toplantısında sahip çıktı ancak perde arkasında yaşananlar farklı... Terim, yüzünde kırık olduğu dönemde bile vazgeçmediği Belhanda'nın performansından hiç memnun değil. 

Satışına izin verilmemişti

İmparator, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'a satılmasına izin vermediği oyuncu için Ocak ayında ısrarcı olmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim de taraftarlarla yıldızı barışmayan Belhanda'yı satma kararı aldı.

Ocak'ta elden çıkarılacak

Sabah'ın aktardığı habere göre; menajer William D'Avila ile temasa geçmeye hazırlanan Galatasaraylı yetkililer, oyuncusu Belhanda'ya ara transfer döneminde kulüp bulmasını isteyecek. Ayrılmaya sıcak bakıyor
Sezon başında yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen ancak olumlu cevap alamayan Belhanda da artık ayrılmaya sıcak bakıyor. Takım içinde şu anda alternatifi olmadığı için Belhanda'nın kadro dışı bırakılması söz konusu değil. Yıldız oyuncu devre sonuna kadar takımda oynamaya devam edecek.

9 milyon Euro'ya transfer edilmişti

Galatasaray'ın 2017 yılında Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro'ya aldığı Belhanda, sarı-kırmızılı ekipte 79 karşılaşmada forma giyip 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Faslı yıldız, G.Saray'da 2 lig şampiyonluğu ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:58
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Galatasaray
  3. Belhanda
  4. Real Madrid

YORUM YAZ

  • Seyfullah Seyfullah 20 sa önce
    terbiyesiz herif defolup gitsin
  • Yusuf canYusuf can21 sa önce
    Onla beraber ne yazikki Termde gonderilmeli
  • ÖmerÖmer21 sa önce
    Dünyanın parasını alıyorlar karşılığı koskoca bir hiç futbolcuyu şımartmanın sonucu . Belhanda bunu Avrupa’da yapamaz . Utanmadan küfür ediyor. Seyirci tabi protesto eder maçtaki yürürse olacağı bu . Verilen paraya yazık . Ocakta gidecekmiş tabi yine tomarla para verilirse . Futbolcuya dayanan düzen kalkmalı böyle şey olmaz para verilmeden kovulmalı.

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