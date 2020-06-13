  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray’da Başkan Cengiz’in evinde toplantı yapıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, evinde kurmaylarıyla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:58:36 -
Galatasaray’da Başkan Cengiz’in evinde toplantı yapıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, evinde kurmaylarıyla bir araya geldi.


Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray’da bu mücadele öncesi Başkan Mustafa Cengiz’in evinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden toplantı hakkında şu açıklama yapıldı:


"Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer’le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray’ın güncel konuları konuşuldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı