'2026 Anne Yılı ilan edilsin!'
Mustafa Sabri Beşer, Star’daki yazısında toplumların çöküşünde görünmeyen kırılma noktalarının annelikten başladığını vurgulayarak, kültürel çözülme, gençliğin yönsüzlüğü ve ailedeki boşlukların ancak güçlü bir anne figürüyle onarılabileceğini belirtiyor. Her toplumun kaderinde bir an vardır. Sessizdir. Kimse onun geldiğini anlamaz. Bağırmaz, çağırmaz. Fakat bir milletin ruhunu alttan alta yoklayan bir değişimin habercisidir. Evlerin içinde bir şey eksilir. Sözün tonu değişir. Çocuğun bakışı boşalır. Babanın omzu düşer. Toplumun vicdanı yerinden oynar.