AK Partili Fırat, Almanya’daki cami saldırılarını kınadı: Almanya’da camilere ‘İsrail’ saldırısı aydınlatılsın...

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Almanya’nın Hannover kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Camilerin dış cephelerine sprey boyayla “IDF” ve “İsrail” gibi ifadelerin yazılması suretiyle yapılan saldırının bir an önce aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Fırat, söz konusu saldırının batıda yükselen İslam düşmanlığının açık bir yansıması olduğunu belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Almanya’nın Hannover kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı lanetliyorum!

Camilerin dış cephelerine sprey boyayla, Gazze’de masum Filistinlilere yönelik katliamları gerçekleştiren İsrail güçlerini temsil eden “IDF” ve “İsrail” gibi ifadelerin yazılması suretiyle yapılan bu saldırının bir an önce aydınlatılmasını Alman makamlarından bekliyoruz.

Bu alçak eylem, Batı’daki İslam düşmanlığının açık bir yansımasıdır.

Savaşta dahi ibadethaneler kutsaldır, dokunulmazdır.

Ne var ki, soykırımcı İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 1.244 camiden 835’inin tamamen, 180’den fazlasının ise kısmen yıkıldığına şahit olduk. Kısacası, sapkın bir ideoloji olan Siyonizm’den her şey beklenir.”