Yerel İzmir otoyolunda gece çalışmaları başladı! Ulaşım kontrollü sağlanacak
Yerel

İzmir otoyolunda gece çalışmaları başladı! Ulaşım kontrollü sağlanacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir otoyolunda gece çalışmaları başladı! Ulaşım kontrollü sağlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre İzmir Çevre Otoyolu’nun Buca Doğu Kavşağı’nda, Işıkkent tarafından Buca’ya giriş kolunda ve yine aynı kavşağın Buca yönünden Çeşme istikametine bağlanan katılım kolunda aydınlatma sistemi yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle 15 Aralık’a kadar her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü şekilde devam edecek. Sürücülerin belirtilen saatlerde bölgede dikkatli olmaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Doğu Kavşağı Işıkkent yönünden Buca'ya giriş katılım kolunda ve Buca Doğu Kavşağı'nın Buca yönünden Çeşme istikametine katılım kolunda otoyol aydınlatma sistemleri çalışması nedeniyle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı kesimi Pınarhisar bağlantı kolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Pınarhisar bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nün her iki yönündeki yapılarında yürütülecek derz onarım çalışması sebebiyle saat 13.00'ten itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bandırma-Erdek yolunun 83-84. kilometrelerinde Şahinburgaz (Çayağzı) Köprüsü'nün yıkılarak yeni köprü yapılması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometreleri Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

​​​​​​​Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. 

