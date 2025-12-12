Kripto para dolandırıcısına 15 yıl hapis
Do Kwon, milyarlarca dolarlık çöküşe yol açan TerraUSD ve Luna nedeniyle yatırımcıları aldattığı için 15 yıl hapse mahkûm edildi.
Do Kwon, milyarlarca dolarlık çöküşe yol açan TerraUSD ve Luna nedeniyle yatırımcıları aldattığı için 15 yıl hapse mahkûm edildi.
Güney Koreli kripto para girişimcisi Do Kwon, 2022’de yaşanan ve yaklaşık 40 milyar dolarlık kayıpla sonuçlanan Terra ekosistemi çöküşü nedeniyle ABD’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Terraform Labs’in kurucusu olan ve TerraUSD ile Luna isimli dijital para birimlerini geliştiren 34 yaşındaki Kwon, daha önce suçunu kabul etmiş; özellikle TerraUSD’nin sabit fiyatını koruyacağı yönünde yatırımcıları yanılttığını itiraf etmişti.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Manhattan’daki ABD Savcısı Jay Clayton, Kwon’un kripto varlıkların değerini yapay şekilde şişirmek için ayrıntılı planlar kurduğunu, çöküşün ardından ise sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirtti.
Savcılar, Terra ekosisteminin çöküşünün milyarlarca dolarlık kayıpların yanı sıra kripto piyasasında peş peşe krizleri tetiklediğine dikkat çekerek en az 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, bugün açıklanan kararla Kwon’a 15 yıl hapis cezası verdi.