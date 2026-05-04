Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.