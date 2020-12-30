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Spor Galatasaray'da 83 milyon TL'lik kriz
Spor

Galatasaray'da 83 milyon TL'lik kriz

Kaynak bulma sorunu yaşayan Galatasaray'ın, 83 milyon TL'sinin özel bir bankada rehin tutulması krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:52:00 -
Galatasaray'da 83 milyon TL'lik kriz

Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sorun oldu. Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.

Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan Mustafa Cengiz'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.

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