Galatasaray'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, düzenlediği organizasyonla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen etkinliğe, Cengiz'in eşi Hayat Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Banu Vahapoğlu Akgün, Dilek Kutlu, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kulüp çalışanları ile Galatasaraylı kadın üyeler katıldı.

Organizasyonda bir konuşma yapan Mustafa Cengiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bir ülkenin, bir ailenin, bir toplumun, bir camianın gelişmişlik göstergesi, kültürel düzeyi, kalitesi, kesinlikle ve kesinlikle kadınlarına bağlı. Gerek tabiatta gerekse sosyal hayatta çocuklar, cesareti, dürüstlüğü öncelikle ve özellikle annesinden alır. Karakter olarak da öyledir. Özellikle toplumsal gelişme açısından kadınların bu özelliği hayati önem arz ederken, biz Galatasaray olarak gerek neşet ettiğimiz kültürümüz, gerek karakterimiz itibarıyla buna en uygun camialardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Türk toplumunun batıya açılan penceresi olduğunu dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Demokratik gelişim içinde kadına en çok değer veren toplum olduğumuza inanıyoruz. Bu verdiğimiz değer, kadına değer verilmesi gerektiği için değil, kesinlikle öyle olması gerektiği içindir. Kadın hakları neden tek gün diye çok ciddi eleştiri geliyor. 365 günde kadınların bir günü mü var? Bu da doğru. Dünya çapında kadınların, özellikle gelişmekte ve geri kalmış olan ülkelerde içinde bulundukları zor durumdan kurtarmanın ve onları hatırlatmanın başka yolu yok. Bir gün olması gerekiyor. Ben umarım ve dilerim ki kadınlar günü hiç kutlanmaz. Öyle bir eşitlik olur ki; nasıl bugün bir erkekler günü yoksa, o gün gelir ve kadınlar günü de inşallah kutlanmaz. Ben bu vesile ile tekrar bütün camiamızın ve bütün dünya kadınlarının gününü Galatasaray adına kutluyorum. İyi ki varsınız."



