Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nda izinleri sona eren Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlamak için İstanbul'a gelen Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Liv Hospital Ulus'da sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı. Uruguaylı kaleci Muslera, milli takım ile Kupa Amerika'da mücadele etmişti. Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile Belçika'nın Standard Liege takımından bonservisi alınan Demokratik Kongolu stoper Luyindama ise Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymişti.



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