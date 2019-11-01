Galatasaray'da 10 numara harekatı: Gaston Pereiro

Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim ocak transfer döneminde takıma büyük bir neşter vurmayı planlıyor.

Birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte bu isimlerden biri de Belhanda olarak dikkat çekiyor. Faslı yıldız yerine 10 numara arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Devre arasında hızlı bir kanat oyuncusu ve Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray'da idari direktör Şükrü Hanedar'ın Mario Götze'nin babasıyla yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasından sonra sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Muslera'nın, gazeteci arkadaşı Rafael Mendez, Galatasaray'ın PSV'den ayrılmak isteyen Gaston Pereiro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade edildi.

Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen Gaston Pereiro'nun PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Hollanda'da 148 resmi maça çıkarken 47 gol attı, 21 de asist yaptı.

Gaston Pereiro, futbol kariyerine ilk olarak ülkesinin takımlarından olan Nacional'ın alt yapısında başladı ve 2013 yılına kadar burada bir nevi eğitimini tamamlamış oldu.

Gösterdiği performans dolayısıyla teknik ekip tarafından 2013 yılında A takıma yükseltildi. 2013-2014 sezonunda ilk kez Nacional formasını giyen Gaston Pereiro, 15 maçta sahaya çıkıp 5 gol attı. 2014 yılında Libertadores Kupası'nda forma giydi.

Burada da 6 maçta sahne aldı. 2014-2015 sezonunda ise takımda daha fazla forma şansı yakalayan Gaston Pereiro, 24 kez sahada forma şansı yakalarken bu süre içerisinde 6 kez de fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

2015-2016 sezonu öncesinde ise 7 Milyon Euro'ya PSV Eindhoven'a transfer oldu. Sezonun giriş maçlarından biri olan Hollanda Süper Kupası finalinde forma giydi ve Gaston Pereiro kariyerinin ilk kupasını kazanmış oldu.