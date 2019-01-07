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Galatasaray'a transferden büyük gelir

- Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına Garry Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda transferden 53 milyon avro gelir elde etti- Galatasaray, bu süreçte en fazla bonservis bedelini Badou Ndiaye'nin transferinden kazandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:49
Galatasaray'a transferden büyük gelir


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon avro geliri kasasına koydu.

Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk Gönen'in ise kiralanmasından gelir sağladı.


- En yüksek gelir Ndiaye'den


Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı.

Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi.

Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin avro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.

Bu dönemde Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin avro verdi.


- Rodrigues üçüncü sırada


Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu.

Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon avronun yüzde 20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek.


- Son iki sezondaki transferler


Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamasından gelir elde ettiği futbolcular şunlar:

FutbolcuGittiği Kulüp Bonservis ve K. Bedeli
Badou NdiayeStoke City16.000.000 avro
Armindo BrumaLeipzig13.250.000 avro
Garry RodriguesEl Ittihad 9.000.000 avro
Bafetimbi GomisEl Hilal 6.000.000 avro
Luis Cavanda Standard Liege
2.900.000 avro
Lukas PodolskiVissel Kobe
 2.600.000 avro
Semih KayaSparta Prag 2.000.000 avro
Lionel CaroleStrasbourg 1.100.000 avro
Cenk GönenMalaga 200.000 avro

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:49
  1. Badou Ndiaye
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Garry Rodrigues
  5. SÜPERLİG
  6. transfer

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