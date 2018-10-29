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Galatasaray’a taraftar desteği

Süper Lig’de Malatyaspor’a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray takımını taraftarlar, havalimanında karşıladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:19
Galatasaray’a taraftar desteği

Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray takımını taraftarlar, havalimanında karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı’nda karşıladıkları teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, moral verdi. Taraftarlar, uzun süre "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:19
  1. Malatya
  2. galatasaray
  3. karşılama

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