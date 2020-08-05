Galatasaray'a Ryan Donk'tan şoke eden talep!

Kontratı biten isimlerden Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'la yollarını ayıran G.Saray'da Ryan Donk için Fatih Terim 'kalsın' raporu vermişti.

Yönetim, 1.9 milyon Euro garanti ücret alan Hollandalı'nın, 34 olan yaşını da dikkate alarak %50'ye yakın indirim beklendiğini iletti. Yönetimden gelen bu istek karşısında deneyimli oyuncunun morali bozulurken ligdeki A.Gücü maçında sakatlığını bahane edince kadrodan da çıkarılmıştı.

Donk da o günden sonra toparlanamadı.

Fatih Terim'in jokeriydi

Sarı-kırmızılı yönetim geri adım atmayınca, daha fazla ücret isteyen oyuncu ile uzlaşma henüz sağlanamadı.

Teknik direktör Fatih Terim, takımın başına geçtiği dönemde Galatasaray'dan kopma noktasında olan oyuncuyu yeniden eski performansına kavuştururken joker olarak da kullanmaya devam etmek istiyordu.

Oyuncunun önerilen 1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemesi sonrasında Terim ve ekibi de şaşkına dönerken, Donk daha yüksek bir ücret istediğini iletti. (Sabah)